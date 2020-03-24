Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Bangladeş'te cezaevindeki eski Başbakan Ziya 6 aylığına serbest bırakılacak - Haberler

Bangladeş'te cezaevindeki eski Başbakan Ziya 6 aylığına serbest bırakılacak

Bangladeş hükümeti, 2018'den bu yana cezaevinde bulunan eski Başbakan Halide Ziya'nın, evden dışarı çıkmaması ve ülkeden ayrılmaması şartıyla tedavisi için 6 aylığına serbest bırakılacağını duyurdu.

24.03.2020 17:04 | Son Güncelleme: 24.03.2020 17:04
Bangladeş'te cezaevindeki eski Başbakan Ziya 6 aylığına serbest bırakılacak
Bangladeş hükümeti, 2018'den bu yana cezaevinde bulunan eski Başbakan Halide Ziya'nın, evden dışarı çıkmaması ve ülkeden ayrılmaması şartıyla tedavisi için 6 aylığına serbest bırakılacağını duyurdu.
Adalet Bakanı Anisul Huq, 74 yaşındaki Ziya'nın yaşı dikkate alınarak insani nedenlerle 6 ay süreyle serbest bırakılacağını belirterek, eski başbakanın tedavisine evden devam edileceğini söyledi.
Huq, İçişleri Bakanlığının, Ziya'nın serbest bırakılması için bir bildiri yayınlayacağını ifade etti.
Ziya'nın ne zaman serbest bırakılacağı ise henüz netlik kazanmadı.
Yüksek Mahkeme, şubat ayında Ziya'nın, kronik artrit nedeniyle İngiltere'de tedavi görmek için serbest bırakılma talebini reddetmişti.
Eski Başbakanın lideri olduğu muhalefetteki Bangladeş Milliyetçi Partisi, halen başkent Dakka'daki Bangabandhu Sheikh Mujib Tıp Üniversitesinde tedavi gören hükümlü Ziya'nın, solunum problemleri ve artrit gibi rahatsızlıklar nedeniyle ciddi şekilde hasta olduğunu belirtiyor.
Ziya, 2018 Şubat ayında zimmetine para geçirme suçlamasıyla hapse mahkum edilmişti. Aynı davadan yargılanan Ziya'nın oğlu Tarık Rahman ve diğer 4 kişi de suça ortaklıktan 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Yüksek Mahkeme, 2018 Ekim'de, Ziya'ya, başbakanlığı döneminde yetimlere yönelik hizmet veren yardım kuruluşunun bütçesinden zimmetine para geçirmek suçundan 8 Şubat 2018'de verilen 5 yıl hapis cezasını 10 yıla çıkarmıştı.
Mahkeme, ekimde görülen başka bir davada, Ziya ve diğer 3 kişiyi, görevi suistimal ve bir yardım kuruluşu için toplanan 370 bin dolardan fazla parayı amacı dışında kullanmak suçundan 7 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.
Halide Ziya, ülkede 1991-1996 ve 2001-2006 dönemlerinde iki kez başbakanlık yapmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler : Bangladeş, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Ankara’da Pakistan Milli Günü için tören düzenlendi Haberler
Ankara'da Pakistan Milli Günü için tören düzenlendi
İhsan Amca’ya saygısızlık yapan kişiye manidar ceza Haberler
İhsan Amca'ya saygısızlık yapan kişiye manidar ceza
Koronavirüs ne zaman bitecek? Nobel ödüllü biyofizikçi tarih verdi Haberler
Koronavirüs ne zaman bitecek? Nobel ödüllü biyofizikçi tarih verdi
İspanyol doktor ağlayarak anlattı: Cihazları yaşlılardan söküp gençlere takıyoruz Haberler
İspanyol doktor ağlayarak anlattı: Cihazları yaşlılardan söküp gençlere takıyoruz
Eczacılar da vatandaşın şikayet ettiği konudan dertli: Günah keçisi ilan ediliyoruz Haberler
Eczacılar da vatandaşın şikayet ettiği konudan dertli: Günah keçisi ilan ediliyoruz
Komplo teorilerinin merkezindeki ülkede 4 gün arayla virüsten ikinci ölüm gerçekleşti Haberler
Komplo teorilerinin merkezindeki ülkede 4 gün arayla virüsten ikinci ölüm gerçekleşti
Vatandaşlar korona nedeniyle stok yaptı, kasaplar kan ağlıyor! Haberler
Vatandaşlar korona nedeniyle stok yaptı, kasaplar kan ağlıyor!
Yaşlı kadının Vefa Hattı’ndan yaptığı isteği bizzat Vali yerine getirdi Haberler
Yaşlı kadının Vefa Hattı'ndan yaptığı isteği bizzat Vali yerine getirdi

Son Dakika Güncel Haberleri

18:23: Poşette kafası kesilmiş köpek ölüsü bulundu - Haber 18:22: Evden çıkamayanlara telefonla ve online psikolojik destek - Haber 18:22: Kızılay hijyen ve gıda yardım kolilerinini 'Vefa Sosyal Destek Grubu'na teslim etti - Haber 18:21: FLAŞ - Haber 18:21: Karantina kurallarına uymayan 2 kişiye ceza - Haber 18:14: Ankara'da Pakistan Milli Günü için tören düzenlendi - Haber 18:06: Son Dakika: Yaşlı vatandaşın korkutulduğu videodaki kişiye huzurevini ziyaret etme cezası verildi - Haber 17:47: İspanyol doktor ağlayarak anlattı: Solunum cihazlarını yaşlılardan söküp gençlere takıyoruz - Haber 17:13: Hollanda'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 276'ya çıktı - Haber 17:11: 4 NATO askerleri koronavirüse yakalandı - Haber 14:18: Gittiği hastanede doktoru darp eden genç kız, tutuklandı - Haberler
Loading