Bangladeş'te dang humması salgını

Bangladeş'te yılbaşından bu yana 10 bin 528 dang humması vakası görüldüğü bildirildi.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden (DGHS) yapılan açıklamada, son 24 saatte 683 dang humması vakasının tespit edildiği ve bunun 2019'da bir günde kayıtlara geçen en fazla vaka olduğu belirtildi.

Açıklamada, bu yıl tespit edilen vaka sayısının 10 bin 528'e ulaştığı aktarılırken, salgın nedeniyle ölenlerin sayısının perşembe günü yapılan açıklamadan bu yana değişmediği ve 8 olduğu kaydedildi.

Salgında ölü sayısının eksik açıklandığı iddialarına ilişkin AA muhabirine konuşan DGHS yetkilisi, salgını takip eden özel bir sağlık ekibiyle çalıştıklarını belirterek, "Salgın nedeniyle hayatını kaybedenleri, sağlık ekibimizin onayından sonra ayrı bir şekilde kayıt altına alıyoruz." diye konuştu.

Öte yandan, bir yüksek mahkeme kaydında 14 Temmuz itibarıyla salgın nedeniyle 11 kişinin hayatını kaybettiğinin yer aldığı belirtilirken, yerel kaynaklar ise ölü sayısının 27 olduğunu ileri sürüyor.

Dang humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor. Vakalar genellikle yağış dönemleri olarak bilinen haziran ve eylül ile aralık ve mart aylarında artış gösteriyor. Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.

Hastalığa sebep olan sivrisinek türünün su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerekiyor.

Kaynak: AA