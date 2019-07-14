14.07.2019 13:49
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Bangladeş'te eski diktatör yaşamını yitirdi

Bangladeş

Bangladeş'te eski diktatör ve muhalefet lideri HM Erşad hayatını kaybetti.

Bangladeş'te eski diktatör ve muhalefet lideri HM Erşad hayatını kaybetti.
Parlamentodaki Jatiya Partisinden yapılan açıklamaya göre, parti lideri HM Erşad, tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında yaşamını yitirdi.
Böbrek, karaciğer ve safra kesesi rahatsızlıkları bulunan HM Erşad, haziran ayından bu yana yoğun bakımda tedavi görüyordu.
HM Erşad, 1982'de iktidarı ele geçirmiş, ertesi yıl kendini devlet başkanı ilan ederek Jatiya Partisini kurmuştu.
Kitlesel gösteriler sonucu 1990'da iktidarı kaybeden Erşad, 1991'de tutuklanmış, 6 yıl sonra serbest bırakılmıştı.
Görevi süresince Bangladeş'in ABD ve Orta Doğu ülkeleriyle ilişki geliştirmesini sağlayan Erşad, çok sayıda devlet kurumunu kapatmakla da eleştiriliyordu.
Erşad, 2008, 2014 ve 2018'deki genel seçimlerde milletvekili seçilerek parlamentoya girmişti.
Kaynak: AA
Bangladeş, Güncel

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