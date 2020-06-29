Bangladeş'te feribot battı: En az 25 ölü

Bangladeş'te feribot battı: En az 25 ölüBangladeş, (DHA) ? Bangladeş'in başkenti Dakka'nın güneybatısında bulunan Buriganga Nehri'nde, 50 yolcusu bulunan feribot battı.

29.06.2020 11:01 | Son Güncelleme: 29.06.2020 11:05
Bangladeş'te feribot battı: En az 25 ölü
Bangladeş, (DHA) ? Bangladeş'in başkenti Dakka'nın güneybatısında bulunan Buriganga Nehri'nde, 50 yolcusu bulunan feribot battı. Yerel kaynaklar şimdiye kadar en az 25 ölü olduğunu belirtti.
Bangladeş'in başkenti Dakka'nın güneybatısında bulunan Buriganga Nehri'nde, 50 yolcusu bulunan feribot battı. İtfaiye şefi Mohammad Shahadat tarafından yapılan açıklamada, feribotun Dakka ile Munshiganj arasında sabah seferini yaptığı sırada battığı belirtildi. Dalgıçlı itfaiye ekibinin de destek verdiği sahil güvenlik güçleri, nehirden şimdiye kadar 25 ceset çıkardı. Feribotta tam olarak kaç kişi olduğu belirlenemezken, yolcuların çoğunluğunun Sadarghat bölgesinden gelen işçiler olduğu ifade edildi. Kaza yerine Bangladeş donanmasının da gönderildiği bildirildi. Bangladeş’te feribot battı: En az 25 ölü

Kaynak: DHA

Etiketler: Bangladeş, DHA, Güncel, Haber

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