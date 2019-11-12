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Bangladeş'te iki tren çarpıştı: 16 ölü, 48 yaralı

Bangladeş'te iki yolcu treninin çarpışması sonucu en az 16 kişi öldü, 48 kişi yaralandı.

12.11.2019 12:05 | Son Güncelleme: 12.11.2019 12:05Bangladeş'te iki tren çarpıştı: 16 ölü, 48 yaralı
'te iki yolcu treninin çarpışması sonucu en az 16 kişi öldü, 48 kişi yaralandı.
Bangladeş'te dün gece yerel saatle 03.00 sıralarında, Chittagong şehrinden yolan çıkan yolcu treni, karşı yönden gelen başka bir yolcu treniyle çarpıştı.
Sylhet şehrinden Chittagong'a gitmek üzere hareket eden tren Kosba kasabasındaki tren istasyonunu geçerek Mondovag istasyonuna ilerliyordu. Chittagong'dan Dakka'ya giden diğer yolcu treni de Mondovag istasyonuna doğru hareket halindeydi. Kontrol masası tarafından trenin diğer ray üzerine geçmesi ve orada durması istendi. Ancak Chittagong'dan gelen tren talimata uymadı. Dakikalar sonra Chittagong'dan gelen tren, Sylhet'ten gelen trenle çarpıştı.
Olaydan sonra yapılan incelemelerde 16 kişinin hayatını kaybettiği ve en az 48 kişinin de yaralandığı belirtildi. Yaralı yolcular Kosba Hastanesine kaldırılırken, kazazede yakınları bölgede dakikalarca gözyaşları içinde görevlilerden iyi bir bekledi.
Bangladeş Demiryolları Bakanlığı ise ölen vatandaşların ailelerine bin 200 dolar civarında tazminat ödeneceğini açıkladı.
(İHA)

Bangladeş, Güncel

Kaynak: İHA

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