16 Kasım 2018, 23:52
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Bangladeş'te İktidar Partisindeki İki Grup Arasında Çatışma

Bangladeş

Bangladeş'te iktidar partisi Avami Birliği içinde iki grup arasında çıkan çatışmada 4 kişi öldü, 50 kişi yaralandı.

Bangladeş'te iktidar partisi Avami Birliği içinde iki grup arasında çıkan çatışmada 4 kişi öldü, 50 kişi yaralandı.

Ülke basınında yer alan haberde, Narsingdi bölgesinde yaklaşan genel seçim programıyla ilgili Avami Birliği içindeki iki grup arasında anlaşmazlık çıktığı belirtildi.

Anlaşmazlığın büyümesi üzerine iki grup arasında çıkan çatışmada 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 50 kişinin yaralandığı bildirildi.

Polis yetkilisi Belal Hüseyin, bölgeye takviye güvenlik güçlerinin gönderildiğini söyledi.

Bangladeş Seçim Komisyonu, ülkede 30 Aralık'ta genel seçimlerin yapılacağını duyurmuştu. Bangladeş
16 Kasım 2018 Cuma 23:52