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Bangladeş'te kafe saldırısında yargılanan yedi kişiye idam cezası

Bangladeş'in başkenti Dakka'da üç yıl önce çoğu yabancı 22 kişinin öldüğü kafe saldırısını düzenleyen militanlara silah sağlamaktan suçlu bulunan yedi kişi idam cezasına çarptırıldı.

27.11.2019 12:05 | Son Güncelleme: 27.11.2019 12:05Bangladeş'te kafe saldırısında yargılanan yedi kişiye idam cezası

'in başkenti Dakka'da üç yıl önce çoğu yabancı 22 kişinin öldüğü kafe saldırısını düzenleyen militanlara silah sağlamaktan suçlu bulunan yedi kişi idam cezasına çarptırıldı.

Cemaat-ül Mücahidin adlı yasa dışı bir grubun üyesi olduğu öne sürülen bu kişiler saldırının planlamasında da görev almakla suçlanıyordu.

Holey Artisan adlı kafeye saldırıyı beş kişilik bir grup düzenlemiş, müşteriler 12 saat süreyle rehin alınmıştı. Otomatik silahlar ve palalarla öldürülen kişilerin çoğu Japon ve İtalyan vatandaşıydı.

Saldırıyla ilgili olarak yargılanan sekiz kişiden biri aklandı. Saldırıyı IŞİD üstlenmiş ancak Bangladeşli yetkililer yerel bir militan grubu sorumlu tutmuştu.

Saldırı nasıl olmuştu?

1 Temmuz 2016'da kentin lüks bir semtinde bulunan kafeye giren beş silahlı kişi makineli tüfeklerle ateş açmış ve bazı müşterileri rehin almıştı. Müşterilerden bazıları, palalarla öldürülmüştü.

12 saat sonra kafeye baskın düzenleyen komandolar, 13 rehineyi kurtarmış ve beş saldırganı öldürmüştü.

Ölenler arasında dokuz İtalyan, yedi Japon, bir Amerikan ve bir de Hindistan vatandaşının olduğu açıklamıştı.

Pakistan Başbakanı Şeyh Hasina, saldırı sonrasında "Bunlar nasıl Müslüman? Bunların dini yok" demişti.


Bangladeş, Dünya
BBC


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