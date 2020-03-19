Bangladeş'te koronavirüsten ölen ilk vaka açıklandı: On binler virüsten korunmak için toplu dua etti
Bangladeş'te koronavirüs salgınına bağlı ilk ölümün ardından on binlerce kişi Raipur şehrinde virüs duası için toplandıView on euronews.
19.03.2020 14:33 | Son Güncelleme: 19.03.2020 14:33
Bangladeş 'te koronavirüs salgınına bağlı ilk ölümün ardından on binlerce kişi Raipur şehrinde virüs duası için toplandıView on euronews
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Kaynak: Euronews.com