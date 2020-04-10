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Bangladeş'te mahsur kalan Karslı işçiler Türkiye'ye dönmek istiyor

Bangladeş'te mahsur kalan Karslı işçiler Türkiye'ye dönmek istiyor Bangladeş'ta mahsur kalan Akyakalı işçiler, Türkiye'ye dönmek için yetkililerden yardım istiyor.

10.04.2020 19:05 | Son Güncelleme: 10.04.2020 19:06
Bangladeş 'te mahsur kalan Karslı işçiler Türkiye 'ye dönmek istiyor
KARS - Bangladeş'ta mahsur kalan Akyakalı işçiler, Türkiye'ye dönmek için yetkililerden yardım istiyor.
Yeni tip koranavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasıyla ülkeye giriş ve çıkışların kapatılmasının ardından yaklaşık 20 gündür Bangladeş'te bulunan Akyakalı 7 işçi Türkiye'ye geri dönmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerine yardım etmesini bekliyor.
Kars'ın Akyaka İlçesine Bağlı Süngüdere köyünden Bangladeş'a çalışmak için giden Tolga Eşitti, Mehmet Eşitti, Ferhat Eşitti, Ünal Eşitti, Mithat Apaydın, Volkan Apaydın ve Ender Soysal, cep telefonlarıyla çektikleri video ile seslerini duyurmaya çalışıyor. Bangladeş’te mahsur kalan Karslı işçiler Türkiye’ye dönmek istiyor

Kaynak: İHA

Etiketler: Bangladeş, Türkiye, Kars, Genel
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