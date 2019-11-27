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Bangladeş'te restoran saldırısında yargılanan 7 kişiye idam cezası

Bangladeş'in başkenti Dakka'da 2016 yılında bir restorana düzenlenen saldırıyla bağlantılı olarak 7 kişi idam cezasına çarptırıldı.

27.11.2019 14:04 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:09Bangladeş'te restoran saldırısında yargılanan 7 kişiye idam cezası
'in başkenti Dakka'da 2016 yılında bir restorana düzenlenen saldırıyla bağlantılı olarak 7 kişi idam cezasına çarptırıldı.

Bangladeş'in başkenti Dakka'da 2016 yılında diplomatların yaşadığı bölge olarak bilinen Gulshan'da Holy Artisan adlı bir İspanyol restoranında düzenlenen saldırıyla bağlantılı olarak yargılanan 7 zanlı idam cezasına çarptırıldı. Yargılanan 8 kişiden 1'i ise suçsuz bulundu

Dakka'da 1 Temmuz 2016'da gece saatlerinde restorana baskın düzenleyen el bombaları bulunan silahlı saldırganlar, restorandakileri rehin almıştı. Saldırganlar 9 İtalya, 7 Japonya, 1 Hindistan ve biri polis 3 Bangladeş vatandaşı olmak üzere toplam 20 kişiyi öldürmüştü. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti. - DAKKA

Bangladeş, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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