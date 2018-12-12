Bangladeş'te Seçim Öncesi Gerginlik Artıyor

12 Aralık 2018 Çarşamba 12:31



12 Aralık 2018 Çarşamba 12:31

Bangladeş'te 30 Aralık'ta yapılacak genel seçimler öncesi yapılan seçim kampanyalarında parti çalışanları arasında yaşanan çatışmalarda 2 kişi hayatını kaybetti, onlarca insan yaralandı.Bangladeş'te 30 Aralık'taki genel seçimler öncesi gerginlik artıyor. Bangladeş polisi tarafından yapılan açıklamada, başkent Dakka'nın Noakhali ve Faridpur ilçelerinde yapılan seçim kampanyası sırasında çıkan çatışmalarda Awami League Partisi'nden seçim kampanyası yürüten 2 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca insanın yaralandığı bildirildi. Noakhali ve Faridpur ilçelerindeki polisler 45 kişi hakkında dava açıldığını, gözaltı sayılarının artacağını belirtti.İktidardaki Awami League Partisi'nden Başbakan Şeyh Hasina'nın üçüncü defa iktidarda olmayı istediği genel seçimler için seçim kampanyası Pazartesi günü başladı.Hasina'nın eski rakibi ve ana muhalefet partisi Bangladeş Milliyetçi Partisi'nin (BNP) lideri Begum Khaleda Zia, yolsuzluk suçlamasıyla 5 yıl hapis cezasına çarptırıldığı için şu an hapiste bulunuyor. BNP 2014'te gerçekleştirilen seçimleri boykot etmişti ancak Aralık sonunda gerçekleştirilecek olan genel seçimlere katılacağını açıkladı. - DAKKA