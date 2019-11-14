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Bangladeş'te soğan krizi

Bangladeş'te son günlerde fiyatı sürekli yükselen soğanın kilogram fiyatı yaklaşık 200 Taka'yı (14 TL) aşarken, Başbakan Hasina'nın "soğan yemeyin" açıklaması ülkede büyük tepkilere neden oldu.

14.11.2019 12:50 | Son Güncelleme: 14.11.2019 12:50Bangladeş'te soğan krizi
'te son günlerde fiyatı sürekli yükselen soğanın kilogram fiyatı yaklaşık 200 Taka'yı (14 TL) aşarken, Başbakan Hasina'nın "soğan yemeyin" açıklaması ülkede büyük tepkilere neden oldu.
Bangladeş'in en fazla soğan ithal ettiği ülke olan Hindistan, siyası anlaşmazlıklardan dolayı 29 Eylül'de Bangladeş'e soğan satışını durdurdu. Her geçen gün pahalanan soğanın fiyatı 200 Taka'yı (14 TL) aştı. Yetkililer soğan için başka uluslararası pazarlara yönelirken, Türkiye, Mısır, Pakistan ve 'dan yapılan soğan ithalatı da fiyat artışı sorununu çözemedi.
ÜRETİM YETERLİ AMA SORUN STOKÇULAR
Başbakan Sheikh Hasina'nın ise geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, "Soğansız yemek pişirin, soğan yemeyin" ifadelerini kullanması ülke genelinde büyük tepkilere neden oldu. Bangladeş Ziraat Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise Bangladeş'te yetiştirilen soğanın ülke için yeterli olduğu ancak stokçular yüzünden ülke genelinde soğan krizinin yaşandığı belirtildi.
HALK ARTIK TANE İLE SOĞAN ALIYOR
Bangladeş'te günlerdir devam eden soğan krizi, halk arasında büyük tepkilere neden oluyor. Dakka pazarında vatandaşların artık soğanı kilo ile değil tane ile satın aldığı görüldü. Durumu değerlendiren yerel bir gazete, "Öğrenciler akşam vaktinde yemek yemek için soğan almaya geldi. Yüksek fiyatı nedeniyle 1 tane soğan almaya karar verdi. Ancak 1 soğanın fiyatı bile 39 Taka'ya (2,50 lira) geldi" ifadelerini kullandı.
Bangladeş halkı soğan krizinin bir an önce çözülmesini istiyor.
(İHA)

Bangladeş, Myanmar, Güncel

Kaynak: İHA

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