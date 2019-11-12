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Bangladeş'te tren kazası: 15 ölü (2) - BRAHMANBARİA

Bangladeş'in doğusunda iki trenin çarpışması sonucu meydana gelen kazada en az 16 kişi hayatını kaybetti.

12.11.2019 17:56 | Son Güncelleme: 12.11.2019 17:59
'in doğusunda iki trenin çarpışması sonucu meydana gelen kazada en az 16 kişi hayatını kaybetti.
Bangladeş basınında yer alan haberlere göre, başkent Dakka'nın 100 kilometre doğusundaki Brahmanbaria bölgesinde, güney kenti Chittagong ve Dakka'ya gitmek üzere hareket eden iki tren, yerel saatle gece 03.00'te çarpıştı.
Olay yerine ulaşan arama ve kurtarma ekipleri, 16 kişinin cansız bedenine ulaştıklarını bildirirken, en az 40 kişinin de yaralı olduğunu kaydetti.
Yaralıları hastaneye sevk eden yetkililer, ölü sayısının artabileceğini ifade etti.
Kazanın sebebine dair henüz bir açıklama yapılmadı.
Bangladeş'te tren kazası: 15 ölü (2) - BRAHMANBARİA

Bangladeş, Güncel

Kaynak: AA


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