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Bangladeş'te tren kazası: 15 ölü, 60'tan fazla yaralı

Bangladeş'te raydan çıkan tren, başka bir trenle çarpıştı.

12.11.2019 10:39 | Son Güncelleme: 12.11.2019 10:39Bangladeş'te tren kazası: 15 ölü, 60'tan fazla yaralı

'te raydan çıkan tren, başka bir trenle çarpıştı. Kaza sonucu 15 kişi hayatını kaybederken, 60'tan fazla kişi de yaralandı.

Bangladeş'in başkenti Dakka'nın doğusundaki Brahmanbaria bölgesinde meydana gelen tren kazasında 15 kişi hayatını kaybetti, 60'tan fazla kişi ise yaralandı. Kazanın, trenlerden birinin raydan çıkması ve başka bir trene çarpmasıyla meydana geldiği belirtilirken, ölü sayısının artmasından endişe duyuluyor. Öte yandan, trenin 3 vagonunun raydan çıktığı, vagonlardan bazılarında sıkışanlar için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü duyuruldu.

Görüntü Dökümü

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-Kaza bölgesinden görüntüler

-Yardım için toplanan kalabalık



Tren Kazası, Bangladeş, Güncel

Kaynak: DHA

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