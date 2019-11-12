Haberler » Güncel » Bangladeş'te tren kazası 15 ölü, 60'tan fazla yaralı - Haber

Bangladeş'te tren kazası 15 ölü, 60'tan fazla yaralı

Bangladeş'te tren kazası 15 ölü, 60'tan fazla yaralıBangladeş, (DHA)- Bangladeş'te raydan çıkan tren, başka bir trenle çarpıştı.

12.11.2019 11:07 | Son Güncelleme: 12.11.2019 11:12
'te tren kazası 15 ölü, 60'tan fazla yaralı
Bangladeş, (DHA)- Bangladeş'te raydan çıkan tren, başka bir trenle çarpıştı. Kaza sonucu 15 kişi hayatını kaybederken, 60'tan fazla kişi de yaralandı.
Bangladeş'in başkenti Dakka'nın doğusundaki Brahmanbaria bölgesinde meydana gelen tren kazasında 15 kişi hayatını kaybetti, 60'tan fazla kişi ise yaralandı. Kazanın, trenlerden birinin raydan çıkması ve başka bir trene çarpmasıyla meydana geldiği belirtilirken, ölü sayısının artmasından endişe duyuluyor. Öte yandan, trenin 3 vagonunun raydan çıktığı, vagonlardan bazılarında sıkışanlar için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü duyuruldu.
Bangladeş'te tren kazası 15 ölü, 60'tan fazla yaralı

Tren Kazası, Bangladeş, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
12:53 TÜMAD Madencilik 6 bin fidanı toprakla buluşturdu
12:58 Marmaray'da susayan kedisine biberonla su içirdi
12:57 Ukraynalı genç kadın 3 haftada Türkçe okuma yazmayı öğrendi
12:57 Rize'de yaylalarda kaçak yapı yıkımları sürüyor
12:57 VALİ YERLİKAYA'DAN ÖLEN ESKİ İNGİLİZ İSTİHBARAT SUBAYI AÇIKLAMASI
12:16 Terörden temizlenen Rasulayn'da, Mehmetçik çocuklarla top oynadı
11:55 KOSGEB, ithal ürünü yerli üretmek isteyen KOBİ'lere 5 milyon liraya kadar destek verecek
11:40 İstanbul'daki sis manzaralarında yüksek binalar dikkat çekti
11:29 Gizemli hayırsever bu kez Tuzla'da ortaya çıktı: Bana 'Robin Hood' deyin
11:25 Kayseri'deki müfettiş soruşturmasını eleştiren MHP'li Ersoy'a, AK Partili Özhaseki'den tepki: Ben adaletten yanayım
11:06 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, tampon bölgede kalan DEAŞ'lı teröristle ilgili konuştu: Bizi ilgilendirmez
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
12:11 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
21:57 Son dakika: Ankaragücü'nde Metin Diyadin dönemi bitti!
12.11.2019 13:00:04