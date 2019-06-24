24.06.2019 10:26
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Bangladeş'te tren kazası: 4 ölü, 65 yaralı

Bangladeş

Bangladeş'te bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 65 kişi yaralandı.

Bangladeş 'te bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 65 kişi yaralandı.
Yerel yetkili Tofayel Ahmed, başkent Dakka'ya giden Upaban Ekspres treninin 5 vagonunun, Bangladeş'in kuzeydoğusundaki Moulvibazar bölgesinde raydan çıkması sonucu biri çocuk üçü kadın 4 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 65 kişinin yaralandığını açıkladı.
Yerel televizyon kanalları ise kazada 100'den fazla kişinin yaralı olduğunu duyurdu.
Kazanın, treninin bir köprüden geçişi sırasında raylardaki hasar nedeniyle meydana geldiği belirtilirken, yaralılardan en az 15'inin durumunun ağır olduğu ifade edildi.
Trenin enkazında arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği açıklandı.
Kazadan sonra ülkenin kuzeydoğusuyla diğer kesimi arasında tren seferleri durduruldu.
Kaynak: AA
Bangladeş , Güncel

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