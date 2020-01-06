Haberler » Güncel » Bangladeş'te üniversite öğrencisinin tecavüze uğraması protesto edildi - Haber

Bangladeş'te üniversite öğrencisinin tecavüze uğraması protesto edildi

Bangladeş'in başkenti Dakka'da binden fazla kişi, bir üniversite öğrencisinin tecavüze uğramasını protesto etti.

06.01.2020 14:36 | Son Güncelleme: 06.01.2020 14:36 Bangladeş'te üniversite öğrencisinin tecavüze uğraması protesto edildi
'in başkenti Dakka'da binden fazla kişi, bir üniversite öğrencisinin tecavüze uğramasını protesto etti.
, Dakka Üniversitesi öğrencisinin tecavüze uğramasının ardından binden fazla öğrenci ve aktivistin, el ele tutuşarak ve sloganlar atarak üniversitenin bulunduğu Shahbagh bölgesine doğru yürüyüşe geçtiğini belirtti.
Üniversite kampüsünde toplanan göstericilerden bazıları, "Daha fazla tecavüze hayır, adalet istiyoruz" ve "En yüksek cezanın verilmesini istiyoruz" pankartları taşırken, bazı protestocular da kadınlar için güvenlik ve olayın failinin bir an önce yakalanması talebiyle slogan attı.
Polis, dün akşam saatlerinde Kurmitola bölgesinde servisten indikten sonra arkadaşının evine doğru yürüdüğü esnada kimliği bilinmeyen bir kişi tarafından saldırıya uğrayan üniversite ikinci sınıf öğrencisinin hastaneye kaldırıldığını bildirdi.
Kurmitola Polis Karakolu amiri Kazi Sahan Haque, söz konusu öğrencinin babasının şikayette bulunduğunu ve olayla ilgili inceleme başlatıldığını söyledi.
Dakka Tıp Fakültesi Hastanesi Adli Tıp Bölümü Başkanı Sohel Mahmud, mağdurun tecavüz ve saldırıya uğradığının belirlendiğini ifade etti.

Bangladeş, Polis, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:02   Gaziantep'te trafik kazası: 3 yaralı - Haber
15:02   Burdur'da madde bağımlılığını yenen 20 kişiye iş imkanı - Haber
15:01   120 kiloluk yayın balığının yanında böyle poz verdiler - Haber
15:01   Zeytinburnu'nda hırsızlık şüphelisini sosyal medya paylaşımı yakalattı - Haber
14:57   Gümüşhane'de 2019 yılında 2 bin 163 gıda denetimi gerçekleştirildi - Haber
14:07   Ankara'da bir yolcu, karın üstünde kaymaya başlayan minibüsten aşağı atladı - Haber
13:16   Üsküdar'da buz gibi havada denizden haç çıkardılar - Haber
12:43   Son dakika: Yargıtay, Ömer Halisdemir davasında, 18 sanığa verilen hapis cezalarını onadı - Haber
12:00   İstanbul'da Topkapı alt geçidini su bastı - Haber
11:30   Türkiye'nin gündemine oturan kargo, sahibine teslim edildi - Haber
6.01.2020 15:08:58