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Bangladeş'te Yüksek Mahkeme'den nehri kirleten 231 fabrika için kapatma kararı

Bangladeş Yüksek Mahkemesi yetkililerden 231 fabrikanın başkentteki ana nehri kirlettiği için kapatılmasını istedi.

21.01.2020 20:47 | Son Güncelleme: 21.01.2020 20:47Bangladeş'te Yüksek Mahkeme'den nehri kirleten 231 fabrika için kapatma kararı
Yüksek Mahkemesi yetkililerden 231 fabrikanın başkentteki ana nehri kirlettiği için kapatılmasını istedi.

Mahkemeye müdahale etmesi için dilekçe veren Manzil Murshid, salı günü yaptığı açıklamada başkent Dakka'daki nehri kirleten fabrikaların genellikle Çevre Bakanlığının izni olmadan faaliyet gösteren, küçük çaplı boyama, deri tabaklama ve kauçuk tesisleri olduğunu belirtti. Bu tür fabrikaların etkili politikacıların desteği ya da hükümet görevlilerine verilen rüşvetle işlediği ifade edildi.
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Bangladeş, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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21.01.2020 23:14:44