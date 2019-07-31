Bangladeş'te zehirli gaz soluyan 6 işçi öldü

Bangladeş
'in Joypurhat bölgesinde bir evin foseptik çukurunu temizleyen 6 işçi soludukları zehirli gaz nedeniyle yaşamını yitirdi.
Bangladeş'in "bdnews24" haber
sitesine göre, Akkelpur Polis
Karakolu emniyet yetkilisi Kiron Kumar Roy, temizlemek için indikleri foseptik çukurunda biriken zehirli gazı soluyan 6 işçinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
İtfaiye ekiplerinin olay yerine sevk edildiğini belirten Roy, işçilerden üçünün olay yerinde, üçünün ise kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdiğini kaydetti.