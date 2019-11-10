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Bangladeş'teki Bulbul Kasırgası

Bangladeş'in güney ve güneybatı sahillerini vuran Bulbul Kasırgası'nın yol açtığı şiddetli yağış ve fırtınada 3 kişi hayatını kaybetti.

10.11.2019 11:06 | Son Güncelleme: 10.11.2019 11:06Bangladeş'teki Bulbul Kasırgası
'in güney ve güneybatı sahillerini vuran Bulbul Kasırgası'nın yol açtığı şiddetli yağış ve fırtınada 3 kişi hayatını kaybetti.
Dhaka Tribune'deki habere göre, Khulna ve Patuakhali bölgelerinde etkili olan yağış ve fırtına nedeniyle 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.
Yetkililer, en az 1,5 milyon kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini bildirdi.
Beraberindeki rüzgarların hızı saatte 120 kilometreye kadar varan Bulbul Kasırgası'nın ülkenin kuzeydoğu tarafına ilerlediği kaydedildi.
Hindistan'ın Batı Bengal ve Odisha eyaletlerini de vuran yoğun yağış sebebiyle meydana gelen afet ve kazalarda 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Bangladeş, Güncel

Kaynak: AA

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