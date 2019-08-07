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Bangladeş'teki dang humması salgını

Bangladeş'te yıl başından bu yana görülen dang humması vaka sayısının 32 bin 340'a yükseldiği bildirildi.

07.08.2019 16:03 Bangladeş'teki dang humması salgını
Bangladeş'te yıl başından bu yana görülen dang humması vaka sayısının 32 bin 340'a yükseldiği bildirildi.

"Dhaka Tribune"ün haberine göre, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden (DGHS) yapılan açıklamada, ülkede etkili olan dang humması salgınında, 1 Ocak-7 Ağustos'ta kaydedilen vakanın 32 bin 340'a yükseldiği belirtildi.

Ülke genelinde son 24 saatte dang humması nedeniyle 2 bin 428 kişinin hastanelere başvurduğu aktarılan açıklamada, halihazırda tedavi görenlerin sayısının 8 bin 707 olduğu ifade edildi.
Açıklamada, 1 Ocak-7 Ağustos'ta ülke genelinde 23 kişinin dang hummasından öldüğü kaydedildi.
Yerel basında ise dün, resmi olmayan rakamlara göre, bu yıl salgında hayatını kaybedenlerin sayısının 65 olduğu belirtilmişti.
Dang humması
Dang humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor.
Vakalar genellikle yağış dönemleri olarak bilinen haziran ve eylül ile aralık ve martta artış gösteriyor. Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.

Hastalığa sebep sivrisinek türünün, su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerekiyor.

Bangladeş, Güncel

Kaynak: AA

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