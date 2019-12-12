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Bangladeş'teki plastik fabrikasında çıkan yangında 11 kişi öldü

Bangladeş'te başkent Dakka yakınlarında dün plastik fabrikasında çıkan yangında 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

12.12.2019 11:26 | Son Güncelleme: 12.12.2019 11:26Bangladeş'teki plastik fabrikasında çıkan yangında 11 kişi öldü
'te başkent Dakka yakınlarında dün plastik fabrikasında çıkan yangında 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Bangladeş basınında çıkan haberlere göre, yetkililer, Keraniganj bölgesinde plastik fabrikasında dün yerel saatle 16.30 civarında çıkan yangında 1 kişinin olay yerinde, 10 kişinin de tedavi altına alındıkları Dakka Tıp Fakültesi Hastanesinde yaşamını yitirdiğini ifade etti.
Yangında yaralanan 23 kişinin tedavisinin hastanenin yanık ünitesinde devam ettiği belirtildi.
Yerel basında yaralıların açıklamasına dayandırılan haberde, yangının, fabrikanın tek kullanımlık plastik bardak ve tabak üretilen bölümünde gaz patlaması sonucu çıktığı aktarılmıştı.

Bangladeş, Güncel

Kaynak: AA

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