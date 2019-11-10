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Bangladeş ve Hindistan'daki Bulbul Kasırgası'nda 14 kişi öldü

Bangladeş ile Hindistan'ı vuran Bulbul Kasırgası'nın yol açtığı şiddetli yağış ve fırtınada 14 kişi hayatını kaybetti.

10.11.2019 17:06 | Son Güncelleme: 10.11.2019 17:06Bangladeş ve Hindistan'daki Bulbul Kasırgası'nda 14 kişi öldü
ile 'ı vuran Bulbul Kasırgası'nın yol açtığı şiddetli yağış ve fırtınada 14 kişi hayatını kaybetti.
Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinin farklı bölgelerinde şiddetli yağışın sebep olduğu afet ve kazalarda 7 kişi yaşamını yitirdi.
Hint yetkililer, kasırga sebebiyle çok sayıda ağacın devrildiğini, enerji nakil hatlarının koptuğunu kaydetti.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Batı Bengal eyaleti Başkanı Mamata Banerji ile görüştüğünü belirterek, "Merkezden mümkün olan tüm yardımı sağladık." ifadelerini kullandı.
Bangladeş'te 7 kişi öldü
Bangladeş'in kıyı bölgelerinde etkili olan kasırga nedeniyle de 7 kişi öldü.
Afet yönetiminden sorumlu Devlet Bakanı Enamur Rahman, ülkenin sahil bölgelerinde 5 bin evin hasar gördüğünü belirtti.
Kasırganın kıyı şeridini vurmadan önce 2 milyondan fazla kişinin tahliye edildiğini vurgulayan Rahman, kıyı şeridindeki 13 bölgede kamu çalışanlarının izinlerinin iptal edildiğini kaydetti.
Tarım Bakanlığı ise 200 bin hektardan fazla tarım arazisinin zarar gördüğünü açıkladı.

Bangladeş, Hindistan, Güncel

Kaynak: AA

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