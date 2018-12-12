Bangladeş Zafer Günü

12 Aralık 2018 Çarşamba 12:47



12 Aralık 2018 Çarşamba 12:47

Bangladeş'in İstanbul Başkonsolosu Dr. Mohammad Monirul İslam, "Türkiye ile ilişkilerimiz çok iyi gidiyor. Biz iki ülke birbirimizi kardeş ülke olarak adlandırıyoruz. Arakan konusunda bize verdikleri destek için Türkiye'ye çok teşekkür ederiz." dedi.Bangladeş Halk Cumhuriyeti'nin 47. zafer yıl dönümü dolayısıyla Üsküdar Üniversitesi ile Bangladeş'in İstanbul Başkonsolosluğu iş birliğiyle etkinlik düzenlendi.Üsküdar Üniversitesi Nermin Tarhan Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Başkonsolos İslam, Zafer Bayramı kutlamalarının 16 Aralık günü olduğunu hatırlatarak, "Bizim için Zafer Bayramı çok önemli bir gündür. Çünkü biz bugün bağımsızlığımızı kazandık. Bugün bizim bağımsızlığımızı ilan ettiğimiz gündür. Artık Bangladeş bağımsız bir ülkedir." diye konuştu.Türkiye-Bangladeş ilişkilerine de değinen İslam, şöyle devam etti:"Türkiye ile ilişkilerimiz çok iyi gidiyor. Biz iki ülke birbirimizi kardeş ülke olarak adlandırıyoruz. Arakan konusunda bize verdikleri destek için Türkiye'ye çok teşekkür ederiz. İki ülke olarak birbirimizi politik düzeyde çok iyi anladığımızı ve birbirimizin yanında olduğumuzun farkındayız. Bu ilişkilerin artık insan insana düzeyine inmesini ve artık sadece politika değil, akademik düzeyde öğrencilerimizin karşılıklı gidip gelmesini, akademisyenlerin de karşılıklı eğitim vermesini istiyoruz."Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan da Bangladeş'in bağımsızlık günü dolasıyla özellikle uluslararası öğrencilere hem Bangladeş'in hem Doğu Asya'nın tarihini hem de Türkiye-Bangladeş ilişkilerini tanıtmak istedikleri belirtti.Arıboğan, "Üniversitemiz, dış ilişkileri kuvvetlendirebilmek, öğrencilerimize uluslararası ilişkiler perspektifini daha verimli bir şekilde kazandırabilmek için bu tür faaliyetlere açık. Bugün amacımız Bangladeş ve Türkiye'nin ilişkilerini hem tazelemek hem de öğrencileri bilgi sahibi yapmak." dedi.Programda, Bangladeş'i tanıtan film gösterildi.