Bangladeşli Kimsesiz Çocuklara Türkiye'den Yardım Eli

Kaynak: AA

COX'S Bangladeş 'in Cox's Bazar kentinde 17 gazetecinin 10 yıl önce kurduğu dernek aracılığıyla kimsesiz çocuklar için yürütülen yardım faaliyetine Türkiye 'deki hayırseverler de katkı sunuyor.Cox's Bazar'da, 10 yıl önce kimsesiz ya da ihtiyaç sahibi çocukların sokakta mağduriyet yaşadığına tanık olan 17 gazeteci bir araya gelerek Phothokoli Foundation'ı kurdu.Dernek bünyesinde Yeni Hayat Projesi'ni hayata geçiren gazetecilerin 10 çocukla başladıkları yardım faaliyeti kapsamında bugün 160 çocuğa ulaşıldı.Bangladeş'te yardım faaliyetleri yapan Avrupa Yetim-Der de kimsesiz çocuklara uzatılan yardım eline kayıtsız kalmadı.Dernek yetkilileri 2 yıldır Türkiye'deki hayırseverler aracılığıyla proje doğrultusunda kimsesiz ve mağdur çocuklara çeşitli yardımlarla katkı sağlıyor."Yardımlarını esirgemeyen Türk halkından Allah razı olsun"Phothokoli Foundation Başkanı Muhibbullah Shahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 sene önce duyarlı gazetecilerle bu derneği kurduklarını söyledi."Sokakta ayağında ayakkabı olmayan çocukları görüyorduk. Onlara, 'Annen baban nerede?' diye sorduğumuzda 'yok' diyorlardı." ifadelerini kullanan Shahin, kurdukları dernek ile kendi imkanları ve Türkiye'deki vatandaşların desteğiyle yardım ulaştırdıklarını anlattı.Shahin, "Yardıma muhtaç kimsesiz çocukların hayata tutunmalarını amaçlıyoruz. Yardımlarını esirgemeyen Türk halkından Allah razı olsun. Şu ana kadar 160 çocuğa ulaştık. İnşallah gelen yardımlar artar ve daha çok çocuğa ulaşıp, onları da hayata tutundurmaya çalışırız." dedi.Derneğe üye gazetecilerden Maryam Nupur, iki yıldır dernek bünyesinde faaliyet yürüttüğünü belirtti.Sokakta tespit ettikleri kimsesiz çocuklara sahip çıkmaya çalıştıklarını anlatan Nupur, "Sokaktaki yetim ve kimsesiz çocukları tespit ediyor, onları devletin müsaadesiyle topluyor, eğitim ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Onların hayatta bir amaçlarının olmasını istiyoruz. Özellikle Türkiye'den gelen yardımlardan memnunuz." diye konuştu.Ömer Faruk Hiru da sokakta çocukların her türlü olumsuzluğa maruz kaldığını belirterek, "Yeni Hayat Projesi ile onlara sahip çıktık. 10 çocukla başladık şimdi 160 çocuğumuza bakmaya çalışıyoruz. Onları yetimhanelere kaydetmeye çalışıyoruz. Onlara iyi bakmamızı sağlayan başta Türk halkından ve bütün hayırseverlerden Allah razı olsun." dedi.Hiru, hedeflerinin Türk vatandaşların da yardımıyla sokakta kimsesiz çocuk kalmamasını sağlamak olduğunu aktardı."Türkiye'ye her zaman dua edeceğim"11 yaşındaki Muhammed Hasan, kendilerine yardım eli uzatılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Hasan, babasının vefat ettiğini, annesi ile sokaklarda çöp toplarken derneğin kendisine ulaştığını anlatarak, şunları kaydetti:"2014'te ağabeylerim beni sokaktan aldı ve ihtiyaçlarımı karşılıyor. Ağabeylerimiz elimizden tuttu. Bize ders veriyorlar, pikniğe götürüyorlar ve giysi ihtiyaçlarımızı karşılıyorlar. Burada inanılmaz derecede mutluyum. Onlara nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Türk halkı da bize yardımda bulundu. Bu iyilikleri asla ve asla unutmayacağım. Bize yardımda bulunan Türkiye halkına çok teşekkür ediyorum. Hayatım boyunca unutmayacağım ve Türkiye'ye her zaman dua edeceğim."Avrupa Yetim-Der yetkilisi Hüseyin Ateş de bu tür oluşumlara hayırseverlerin yardımlarını ulaştırmanın mutluluk verici olduğunu dile getirdi.