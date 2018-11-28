Bank Asya'ya Talimatla Para Yatıran 6 Kişiye Gözaltı

28 Kasım 2018 Çarşamba 12:13



28 Kasım 2018 Çarşamba 12:13

KONYA'da polis tarafından yapılan operasyonda FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in talimatıyla, o dönem Bank Asya'ya para yatırdığı ileri sürülen 6 kişi gözaltına alındı.Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik bugün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, soruşturma kapsamında FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in talimatıyla, o dönemki Bank Asya'ya para yatırdığı ileri sürülen ve hakkında yakalama kararı çıkarılan 9 kişiden 6'sı gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere TEM Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. 3 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.? - Konya