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Bank of America, ABD ekonomisinin krize girdiğini resmen ilan etti

ABD'nin önde gelen bankalarından Bank of America, ABD ekonomisinin artık krizde olduğunu resmen ilan etti. Banka üç ayda 3,5 milyon kişinin işini kaybedeceği ve işsizlik oranının yüzde 3,5'tan yüzde 7'ye sıçrayacağı tahmininde bulundu.

20.03.2020 15:29 | Son Güncelleme: 20.03.2020 15:44

ABD'nin en büyük bankalarından Bank of America, ABD'nin dünyanın diğer ülkeleri gibi ekonomik krize (resesyon) girmiş durumda olduğunu açıkladı. Büyük bir ekonomik çöküş yaşandığını belirten banka, müşterilerine gönderdiği ekonomist Michelle Meyer imzalı notta "Çok sayıda iş kaybı olacak, servet eriyecek, güven bunalımı yaşanacak" ifadelerini kullandı. Banka , ABD ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 12, 2020'nin genelinde yüzde 0,8 küçüleceği tahminini paylaştı.

ÜÇ AYDA 3,5 MİLYON KİŞİ İŞİNİ KAYBEDECEK

Yılın ikinci çeyreğinde (Nisan, Mayıs, Haziran dönemi) toplamda 3,5 milyon kişinin işini kaybedeceğini ve işsizlik oranının mevcut yüzde 3,5'lik seviyenin iki katına çıkacağını öngören banka, durumun giderek daha kötüleştiğine dikkat çekti.

EKONOMİ ANCAK TEMMUZ'DA NEFES ALACAK

Notta, ekonominin ancak Temmuz'da kısmi bir nefes alabileceği, ekonomide düşüş keskin olsa da kısa süreli olmasının beklendiği kaydedildi. ABD'nin önde gelen bir diğer bankası Morgan Stanley de, 2020 için ana senaryosunda küresel ekonomik kriz (küresel resesyon) olgusuna yer verdi.

Bank of America, ABD ekonomisinin krize girdiğini resmen ilan etti
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Banka, Dünya, Ekonomi, Güncel

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