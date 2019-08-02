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Banka aracına çarpan otomobil takla attı: 6 yaralı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine bağlı Karaelbistan Mahallesi'nde banka aracına çarpan otomobilin takla atması sonucunda 6 kişi yaralandı.

02.08.2019 17:35 Banka aracına çarpan otomobil takla attı: 6 yaralı
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine bağlı Karaelbistan Mahallesi'nde banka aracına çarpan otomobilin takla atması sonucunda 6 kişi yaralandı.

Kaza, Karaelbistan Mahallesi'nde meydana geldi. Afşin istikametinden gelen Mertcan K. (18) idaresindeki 46 D 0042 plakalı otomobil, Karaelbistan Mahallesi girişinde banka aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan ve yol kenarındaki boş arsaya giren otomobil, takla atarak durabildi. Ters dönen otomobilin sürücüsü Mertcan K. ile araçta bulunan Mehmet H. (17), Ömer Y. (18), Mehmet Ali K. (39), İsa P. (25) ve Suriye uyruklu İmed E. (23) yaralandı.

Yaralıların yardımına çevredeki vatandaşlar ve itfaiye ekipleri koştu. Araçtan çıkarılan yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavilerine burada devam edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yaralılar arasında bulunan Suriyelinin ise otomobile otostop çekerek bindiği bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Karaelbistan, Elbistan, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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