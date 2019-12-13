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Banka çalışanı zimmetine 1,5 milyon TL geçirmekten tutuklandı

Tekirdağ'daki bir banka şubesi çalışanI, yurt dışındaki 3 müşterisinin 1,5 milyon TL parasını zimmetine geçirmesi üzerine polis ekiplerince yakalandı.

13.12.2019 13:25 | Son Güncelleme: 13.12.2019 14:06

'daki bir banka şubesi çalışanının, yurt dışındaki 3 müşterinin parasını zimmetine geçirmesi üzerine polis ekiplerince yakalandı. Suçunu itiraf eden çalışan, tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Tekirdağ'ın merkezi ilçesi 'da bir banka da uzun süre görev yapması üzerine Muratlı ilçesine tayin edilen A.G adlı bir banka çalışanı, yurt dışında oldukları öne sürülen 3 müşterinin hesaplarındaki 139 bin 500 euro ile 650 bin TL'sini zimmetine geçirdi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Durumun bildirilmesi üzerine konu hakkında inceleme başlatıldı. Yapılan incelemeler sonucunda 1 milyon 550 bin TL'nin A.G. tarafından zimmete geçirildiği belirlendi. Olayın polise ihbar edilmesi üzerine, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekiplerince A.G. isimli şahıs evinde gözaltına alındı.

İTİRAF ETTİ

Yakalanan şahıs yapılan suçlamaları kabul ederek, "Bu paraları internet üzerindeki bazı sitelerde kar marjı elde etmek üzere kullandım. Ancak olmadı kaybettim" itirafında bulunduğu öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen A.G tutuklanarak cezaevine konuldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Banka çalışanı zimmetine 1,5 milyon TL geçirmekten tutuklandı

Süleymanpaşa, Tekirdağ, Polis, 3. Sayfa, Ekonomi

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (6)
KAYBETMİŞMİŞMİŞ:deli numarası yapıyor :)))
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KRAL HAREKET:geri ödeme fln yok banka müşterilerin parasını ödeyecek adamda en fazla 1 2 yıl yatacak çıkana kadar para başka bankada faizde bekleyecek cezası bitip çıktığında da zengin biri olarak yaşantısına devam edecek herkeze hayırlı işler
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VAHDETTİN BAYRAM:çapraz elini kolunu keseksin ibret için.
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DJ BORİS BREJCHA:BARE YURT DIŞINA KAÇSAYDIN
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MUSTAFA BABA:yurt dışındaki adamların baralarını çalmış zaten niye yurt dışına kaçsın :)
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YUUYYUSSS:afiyet olsun ne diyelim bide geri ödemesi olmasaydı ıyıydi
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3. Sayfa

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