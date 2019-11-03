Banka camını çekiçle kırıp içeri girmeye çalışan kişi yakalandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bankaya camını çekiçle kırıp girmeye çalışan kişi yakalandı.Alınan bilgiye göre, Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'ndaki banka şubesinin camını çantasından çıkarttığı çekiçle kırmaya çalışan Osman B. (23) çevredekiler tarafından yakalandı.Olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edilen Osman B. gözaltına alındı.

Şüphelinin çantasında çekiç, bıçak ve tornavida gibi malzemeler bulundu.

Zanlının bankanın camını kırma anı ve çevredekiler tarafından etkisiz hale getirilmesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA