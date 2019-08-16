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Banka çıkışı saldırıya uğrayan iki kişi darbedilip bıçaklandı

Adana'da bıçaklı saldırıya uğrayan iki kişi yaralandı.

16.08.2019 17:41
Banka çıkışı saldırıya uğrayan iki kişi darbedilip bıçaklandı
Adana'da bıçaklı saldırıya uğrayan iki kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Kurttepe Caddesi'ndeki bir banka şubesinden çıkan Ali Taş ile arkadaşı Salih Gökhan Kengel, 3 kişinin saldırısına uğradı. Zanlılar, Taş ile Kengel'i darbettikten sonra bacaklarından bıçakla yaraladı.
Taş ve Kengel, çevredeki vatandaşların ilk müdahalesinin ardından 112 Acil Servis ekiplerince Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis olaydan sonra kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Öte yandan yaralılardan Taş'ın müteahhitlik yaptığı öğrenildi.
Banka çıkışı saldırıya uğrayan iki kişi darbedilip bıçaklandı

Kurttepe, Çukurova, Ali Taş, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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