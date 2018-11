Banka Görevlisi 750 Bin TL Zimmet Suçlamasıyla Tutuklandı

22 Kasım 2018 Perşembe 12:46



NİĞDE'de özel bir bankada gişe görevlisi olarak çalışan M.Y., zimmetine 750 bin TL geçirdiği iddiasıyla tutuklandı.Niğde'de özel bir bankada çalışan M.Y.'nin banka müşterilerinin hesaplarından 750 bin TL'yi zimmetine geçirdiği iddiasıyla Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan banka görevlisi M.Y. sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. M.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - Niğde