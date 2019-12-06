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Banka Kombetare Tregtare yılın bankası ödülünü aldı

Çalık Grubu'nun Arnavutluk'taki bankası Banka Kombetare Tregtare (BKT) The Banker dergisi tarafından Arnavutluk'ta Yılın Bankası ödülüne layık görüldü.

06.12.2019 12:26 | Son Güncelleme: 06.12.2019 12:26Banka Kombetare Tregtare yılın bankası ödülünü aldı
Çalık Grubu'nun 'taki bankası Banka Kombetare Tregtare (BKT) The Banker dergisi tarafından Arnavutluk'ta Yılın Bankası ödülüne layık görüldü.
Çalık Holding'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen BKT Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Usta, ödülü The Banker'dan 10. defa almaktan dolayı mutlu ve gururlu olduklarını belirtti.
The Banker tarafından verilen Arnavutluk'ta Yılın Bankası ödülü ile birlikte BKT'nin bu alanda aldığı ödül sayısı 4'e yükseldi.
BKT, bu yıl Global Finance, Euromoney ve EMEA Finance tarafından verilen Arnavutluk'un en iyi bankası ödüllerinin de sahibi oldu.

Usta, "Bu ödül, nitelikli ve sürdürülebilir büyüme hedefimiz doğrultusunda istikrarlı bir şekilde ilerlediğimizin bir göstergesidir. Şirketimizin başarısına direkt ya da dolaylı olarak katkıda bulunan tüm iç ve dış paydaşlarımıza teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
BKT Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Seyhan Pencablıgil ise "Bu ödül, BKT çalışanlarının gösterdiği çaba ve motivasyonun ayrıca bize duyulan güvenin bir işaretidir. Onların katkısı olmadan bizim burada olmamız ve bu ödülü alıyor olmamız mümkün olamazdı. BKT, dijitalleşme ve finansal hizmetlere erişimin artırılması yolunda güçlü adımlar atmaya ve alternatif kanalların kullanımı anlamında rol model olmaya devam edecektir. Bu ödülü raflarımıza koymak bizi elimizden gelenin en iyisini yapma konusunda motive edecektir." değerlendirmesini yaptı.

Çalık Holding, Arnavutluk, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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