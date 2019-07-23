Banka komisyonları açık ve anlaşılır olacak

Hükümet, tüketicinin korunması, ticaretin kolay ve güvenli yapılması için bir dizi yeni uygulamayı yaşama geçiriyor. Bu yılın ilk 5 ayında 19,7 milyar TL net kar elde ederken, ücret, komisyon ve hizmet gelirlerinden 26 milyar TL gelir eden bankalara da fren geliyor. Ticaret ve tüketicinin korunması amacıyla yaşama geçirilecek önemli düzenlemeler şöyle:

MEMNUNİYET ENDEKSİ

Sabah'ta yer alan habere göre, tüketicinin korunmasıyla ilgili mevzuat gözden geçirilecek, uygulamalar iyileştirilecek. Piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerinin etkinlikleri artırılacak. Tüketicilere yönelik hizmet memnuniyet endeksi oluşturulacak. Bankacılık hizmetlerinin anlaşılır şekilde sunumu için düzenleme yapılacak. Finansal tüketicilerden alınan ücret ve komisyonlara ilişkin bilgilerin daha açık, anlaşılabilir ve karşılaştırılabilir bir şekilde sunulması sağlanacak. Sınır ötesi e-ticarette ürünlerin iade alınması sürecinin kolaylaştırılmasına ilişkin mevzuat düzenlemeleri yapılacak. Türkiye'nin rekabet avantajı olan bölgelerde ikili ve çok taraflı anlaşmalar yoluyla e-ticaret pazar payı artırılacak.

BÖLGESEL ÜS KURULACAK

Perakende Bilgi Sistemi'nin işlemleri tamamlanacak. Türkiye'nin e-ticarette bölgesel bir merkez olması için bir dizi adım atılacak. İstanbul Havalimanı'na yakın bir konumda depolama, gümrükleme, gönderim ve iade süreçlerinin bir arada yürütülebileceği bir bölgesel üs kurulacak. Üs ilgili kurumların koordinasyon içerisinde hizmet vermesini sağlayacak.