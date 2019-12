Banka kredisiyle başladığı serbest dalışta rekorlara doymuyor

Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Derya Can, spora başladığı dönemde katılmak istediği etkinliklerde bulamadığı sponsorluk desteğini bireysel krediler çekip tamamlayıp azmiyle büyük başarılar elde etti. Çanakkale 'nin Eceabat ilçesindeki Opet Tarihe Saygı Ortaokulunda beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan milli sporcu, diğer yandan kırdığı rekorlara yenilerini eklemek için çalışmalarını sürdürüyor.Başarıya giden zorlu yolculuğunu AA muhabirine anlatan Derya Can, 8 yaşından beri sporla uğraştığını söyledi.Atletizm ve tekvandoda dereceler elde ettikten sonra serbest dalışa başladığını belirten Can, şöyle devam etti:"Zaten spor altyapım olduğu için serbest dalışta Türkiye rekoru kırabilecek seviyeye geldim. Daha sonrasında da uzun yıllar çalışarak dünya rekorunu kırmayı başardım. 2013'ten 2019'a kadar 10 dünya rekoru kırdım. Gerçekten çok zordu. Herkes uyurken ben saat 04.00'te, 05.00'te antrenmana gidiyordum. Bu antrenmanlarıma devam ediyorum. İki çocuğum var, onlarla uğraşıyorum. Yoruluyorum, öğretmenim ama bunlar iş yoğunluğunun ve hayat mücadelesinin arasında spora, antrenmanlara verdiğim zamanla, emekle oluyor."Can, bir sporcu için en önemli şeyin başarı olduğunu vurguladı.Sporun başarmak için yapıldığını dile getiren Can, "Dünya rekoru kırmak benim için inanılmaz bir duygu. Kendimi tamamen rahatlamış ve yeniden doğmuş gibi hissediyorum. O yüzden de bu sporu 18 senedir yapıyorum. Sağlığım el verdiği sürece bir 18-20 sene daha yapacağım gibi gözüküyor." ifadelerini kullandı."Kredi çekip etkinliklere katıldım"Derya Can, dünya şampiyonluğuna giden yolda sponsor desteği bulamadığı dönemlerde bireysel krediler çekip kendi kaynağını oluşturduğunu aktardı.Sporu para kazanmak için yapmadığını ifade eden Can, şöyle konuştu:"Ülkem için, kendim için yapıyorum sporu fakat dünya rekorlarını kırmak için maalesef ki belli bir bütçeye ihtiyacınız var. Türkiye'de amatör sporlarda sponsor bulmak bir tek benim için değil bütün sporcular için çok zor. Bazı sporcular yaptıkları işi bu anlamda çok iyi pazarlayabiliyorlar ama ben bunun yerine sadece sporumla uğraşmayı tercih ediyorum. Açıkçası, sponsor olmak isteyenler bana geliyor. Bazı dönemler sıkıntı yaşadık. Etkinliklere katılmak için sponsor desteği bulamadığım dönemde bireysel krediler çektim. Kredilerle başarıma başarı kattım ama en azından dünya rekorlarını kıracak kadar sponsorlarımız oldu. Bundan sonra da olduğu takdirde başarılara devam edeceğiz.""2020 için önemli ve özel projelerim var"Dünya rekortmeni milli sporcu, 2020 yılı için önemli ve özel projelerinin olduğu bilgisini verdi.Can, dünyada yapılmamış dalışlar planladığını söyleyerek, "Gerçekten çok zor. Bunlar bir dünya rekoru değil ama dünyada hiç yapılmamış, dalınmamış yerler. Değişik projeler kapıda." ifadelerini kullandı.Spora yeni başlayan ve büyük başarılar hedefleyenlerin sürekli birilerinden destek beklediğini anlatan Can, maddi olanı bir yana manevi destek bulmanın bile zor olduğunu belirtti.Derya Can, genç sporculara şu tavsiyelerde bulundu:"Bu hayatta hepimiz tek başımızayız. Herkes savaşını kendi veriyor. O açıdan yapmak istedikleri hedefi koysunlar ve bu hedeflere giden yolda önlerine çıkan bütün engelleri tek tek aşsınlar ama bu yolda sportmenliği, centilmenliği, dürüstlüğü elden bırakmasınlar. Benim en çok değer verdiğim konu bu. Benim için en önemli şey spor ahlakı."