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Banka kuyruğuna girenler sosyal mesafeye dikkat etmedi

Tokat'ta, banka önünde sıraya giren vatandaşların birçoğunun 'sosyal mesafe' olarak adlandırılan 1 metre kuralına dikkat etmediği görüldü.

26.03.2020 13:19 | Son Güncelleme: 26.03.2020 13:19
Banka kuyruğuna girenler sosyal mesafeye dikkat etmedi
Tokat 'ta, banka önünde sıraya giren vatandaşların birçoğunun 'sosyal mesafe' olarak adlandırılan 1 metre kuralına dikkat etmediği görüldü.

Yurt genelinde olduğu gibi Tokat'ta da bankalar korona virüsü önlemleri kapsamında mesai saatlerini değiştirerek müşterilerini tek tek içeriye almaya başladı. Banka şubeleri önünde vatandaşlar işlemlerini yapabilmek için bir süre beklemek durumunda kaldı. Sıraya giren vatandaşların birçoğunun ise sosyal mesafeye dikkat etmediği görüldü. Kuyrukta bekleyen bazı vatandaşlar bankalar içerisinde alınan önlemlerin dışarıda alınmadığını, sosyal mesafenin korunamadığını söyledi. - TOKAT

Kaynak: İHA

Etiketler: Tokat, Banka, Güncel

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