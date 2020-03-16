Banka müşterilerine yönelik koronavirüs tedbirleri
Karabük'te bazı bankalarda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında müşteriler ellerine dezenfektan sıkıldıktan sonra içeri alındı.
16.03.2020 18:34 | Son Güncelleme: 16.03.2020 18:36
Karabük 'te bazı bankalarda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında müşteriler ellerine dezenfektan sıkıldıktan sonra içeri alındı.
Kentte, bankamatikten işlem yapan bazı vatandaşlar da eldiven taktı.
Öte yandan bankaların camlarına, "Virüs salgını tedbirleri kapsamında şube hizmet binasına aynı anda sınırlı sayıda kişi alabiliyoruz" yazısı asıldı.
Her iki uygulama kapsamında bankaların önünde kuyruk oluştuğu görüldü.
Banka önünde sıra bekleyen müşterilerden Zehra Karaaslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, uygulamanın doğru olduğunu söyledi.
Bankada 25-30 kişinin bir arada beklemesinin daha kötü olacağını belirten Karaaslan, "Bu önlem daha iyi oldu. Kişisel olarak maske kullanıyorum, eldiven takıyorum ve dezenfektan sipariş ettim. Bu şekilde virüsten korunuyorum." dedi.
Tuncay Sezer de uygulamanın mantıklı olduğunu dile getirerek, "İnsanların hep birlikte bir arada durmasından içeriye tek tek alınması daha mantıklı." ifadesini kullandı.
Kentte, bankamatikten işlem yapan bazı vatandaşlar da eldiven taktı.
Öte yandan bankaların camlarına, "Virüs salgını tedbirleri kapsamında şube hizmet binasına aynı anda sınırlı sayıda kişi alabiliyoruz" yazısı asıldı.
Her iki uygulama kapsamında bankaların önünde kuyruk oluştuğu görüldü.
Banka önünde sıra bekleyen müşterilerden Zehra Karaaslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, uygulamanın doğru olduğunu söyledi.
Bankada 25-30 kişinin bir arada beklemesinin daha kötü olacağını belirten Karaaslan, "Bu önlem daha iyi oldu. Kişisel olarak maske kullanıyorum, eldiven takıyorum ve dezenfektan sipariş ettim. Bu şekilde virüsten korunuyorum." dedi.
Tuncay Sezer de uygulamanın mantıklı olduğunu dile getirerek, "İnsanların hep birlikte bir arada durmasından içeriye tek tek alınması daha mantıklı." ifadesini kullandı.
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Kaynak: AA
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