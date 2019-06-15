15.06.2019 16:13
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Banka nakil aracı devrildi: 2 yaralı

Banka nakil aracı devrildi: 2 yaralı

Kırşehir'in Kaman İlçesinde banka nakil aracının devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kırşehir'in Kaman İlçesinde banka nakil aracının devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kent merkezinden Kaman İlçesi'ne giden S.E. yönetimindeki banka nakil aracı, Çağırkan Köyü Kavşağında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada şoför ile beraber araçta bulunan M.K. yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulans ile Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından geniş güvenlik önlemi alan ekipler, araçta bulunan para çantasını muhafaza altına alarak, banka görevlilerine teslim etti. - KIRŞEHİR
Kaynak: İHA
Çağırkan, Kırşehir, Kaman, 3. Sayfa

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