Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Banka önlerinde 1 metre kuralı

Bilecik'te banka giriş ve ATM önlerine 1'er metre aralıklar vatandaşların beklemesi için daire ve şeritler çizildi.

30.03.2020 13:40 | Son Güncelleme: 30.03.2020 13:41
Banka önlerinde 1 metre kuralı
Bilecik 'te banka giriş ve ATM önlerine 1'er metre aralıklar vatandaşların beklemesi için daire ve şeritler çizildi. Daire ve şeritlerin dışına çıkanlar güvenlik görevlileri tarafından uyarılıyor.

Bilecik'te Korona virüs Covid-19 önlemleri kapsamında yürürlüğüne giren bankalara 5'er kişi alınması kuralı banka güvenlik görevlileri tarafından düzenli bir şekilde gerçekleştirilirken, banka giriş ve ATM önlerine 1'er metre aralıklar vatandaşların beklemesi daire ve şeritler çizildi. Bilecik'te bankaların en yoğun olduğu Teyfikbey ve Atatürk caddesi bankalara güvenlik görevlileri tarafından içeri 5'er kişi alınırken, diğerler banka müşteriler kendilerine ayrılan yuvarlak daireler ve şeritler içinde bekliyor. Vatandaşların yoğun kullandığı bankaların bulunduğu caddelerde polis ekipleri devamlı devriye yaparken, 65 yaş üzeri kişilere uyarıda bulunuyorlar.

Vatandaşlar bu önlemi güzel bulduklarını söylerlerken, tüm vatandaşların Korona virüs Covid-19 önlemlerine uymasını istediler. Sıraya giren müşterilerin kimileri maske ve eldivenli olduğu görülürken, kimilerinin hiç bir tedbir almaması gözlerden kaçmadı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Etiketler: Bilecik, Banka, ATM, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Banka önlerinde 1 metre kuralı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, ’Salgın ne zaman bitecek?’ sorusuna yanıt verdi Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, "Salgın ne zaman bitecek?" sorusuna yanıt verdi
Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’da! Ulusa sesleniş konuşması yapacak Haberler
Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da! Ulusa sesleniş konuşması yapacak
Eleştirilerin odağındaki Sofuoğlu, son hareketiyle takdir topladı Haberler
Eleştirilerin odağındaki Sofuoğlu, son hareketiyle takdir topladı
3 kamu bankasından geliri 5 bin liranın altında olanlara kredi müjdesi Haberler
3 kamu bankasından geliri 5 bin liranın altında olanlara kredi müjdesi
Danışmanında virüs tespit edilen Netanyahu, ikinci kez test yaptıracak Haberler
Danışmanında virüs tespit edilen Netanyahu, ikinci kez test yaptıracak
Polis, Rus turisti denizden çıkarıp oteline gönderdi Haberler
Polis, Rus turisti denizden çıkarıp oteline gönderdi
İmamoğlu, İETT’deki görüntülere öfke kustu: İzlerken kanım dondu, lanet olsun böyle siyasete Haberler
İmamoğlu, İETT'deki görüntülere öfke kustu: İzlerken kanım dondu, lanet olsun böyle siyasete
İstanbul’da gıda yardımı kampanyasına destek veren iş insanlarının isimleri belli oldu Haberler
İstanbul'da gıda yardımı kampanyasına destek veren iş insanlarının isimleri belli oldu

Son Dakika Güncel Haberleri

15:23: İçişleri Bakanlığı: "Korona virüs tedbirleri kapsamında 30 Mart 2020 günü saat 15.15 itibarı ile... - Haber 15:23: Sahil ve parklarda koronavirüs denetimleri - Haber 15:22: Sakarya'da seyahat kısıtlamasına uymayan yolcular İstanbul'a geri gönderildi - Haber 15:22: Ergene'de koronavirüs tedbirleri devam ediyor - Haber 15:21: Sit alanında kaçak kazıya 3 gözaltı - Haber 15:15: Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 39 yerleşim yeri karantinaya alındı - Haber 14:59: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ulusa sesleniş konuşması yapacak - Haber 14:59: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, "Salgın ne zaman bitecek?" sorusuna yanıt verdi - Haber 14:52: Son dakika: 3 kamu bankası aylık geliri 5 bin TL'nin altında olan vatandaşlara 6 ayı geri ödemesiz kredi uygulaması başlatıyor - Ekonomi 14:09: Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu, Çin'den getirilen ilaç için toplandı - Haber 12:46: Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle 30 Nisan'a kadar tüm duruşmalar ertelendi - Haber