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Banka önlerinde alınan korona virüs tedbirleri vatandaşı memnun ediyor

Banka önlerinde alınan korona virüs tedbirleri vatandaşı memnun ediyor Bilecik'te banka giriş ve ATM önlerine 1'er metre aralıklar vatandaşların beklemesi için daire ve şeritler çizildi Vatandaşlar bankalara 5'er kişi olarak alınırken, diğerleri dışarıda 1'er metre aralıkla bekletiliyor...

30.03.2020 20:35 | Son Güncelleme: 30.03.2020 20:36
Banka önlerinde alınan korona virüs tedbirleri vatandaşı memnun ediyor
Bilecik 'te banka giriş ve ATM önlerine 1'er metre aralıklar vatandaşların beklemesi için daire ve şeritler çizildi
Vatandaşlar bankalara 5'er kişi olarak alınırken, diğerleri dışarıda 1'er metre aralıkla bekletiliyor
BİLECİK - Bilecik'te banka giriş ve ATM önlerine 1'er metre aralıklar vatandaşların beklemesi için daire ve şeritler çizildi. Daire ve şeritlerin dışına çıkanlar güvenlik görevlileri tarafından uyarılıyor.
Bilecik'te Korona virüs Covid-19 önlemleri kapsamında yürürlüğüne giren bankalara 5'er kişi alınması kuralı banka güvenlik görevlileri tarafından düzenli bir şekilde gerçekleştirilirken, banka giriş ve ATM önlerine 1'er metre aralıklar vatandaşların beklemesi daire ve şeritler çizildi. Bilecik'te bankaların en yoğun olduğu Teyfikbey ve Atatürk caddesi bankalara güvenlik görevlileri tarafından içeri 5'er kişi alınırken, diğerler banka müşteriler kendilerine ayrılan yuvarlak daireler ve şeritler içinde bekliyor. Vatandaşların yoğun kullandığı bankaların bulunduğu caddelerde polis ekipleri devamlı devriye yaparken, 65 yaş üzeri kişilere uyarıda bulunuyorlar.
Vatandaşlar bu önlemi güzel bulduklarını söylerlerken, tüm vatandaşların Korona virüs Covid-19 önlemlerine uymasını istediler. Sıraya giren müşterilerin kimileri maske ve eldivenli olduğu görülürken, kimilerinin hiç bir tedbir almaması gözlerden kaçmadı.
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Banka önlerinde alınan korona virüs tedbirleri vatandaşı memnun ediyor

Kaynak: İHA

Etiketler: Bilecik, Banka, ATM, Genel

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Banka önlerinde alınan korona virüs tedbirleri vatandaşı memnun ediyor
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