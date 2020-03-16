Koronavirüs yüzünden toplu halde müşteri kabul etmeyen bankaların önünde, vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu
Koronavirüs salgını sebebiyle alınan tedbirlerde, bankalara müşterilerin tek tek alınmasına karar verildi. Alınan karar sonrası Ankara'da vatandaşlar, bankaların önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
16.03.2020 15:11 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:23
Ankara 'nın Sincan ilçesinde vatandaşlar koronavirüs tedbirleri gerekçesiyle bankalara tek tek alınınca banka önlerinde kuyruklar oluştu.
VİRÜS KORKUSU BANKA DIŞINDA DA DEVAM EDİYOR
Sincan'da çeşitli işlemleri yaptırmak için bankalara gelen müşteriler koronavirüs tedbirlerine takıldı. Müşteriler, koronavirüs tedbiri gerekçesiyle bankalara tek tek alınınca dışarıda uzun kuyruklar oluşturdu.
Vatandaşlar, içeri koronavirüs gerekçesiyle tek tek alındıklarını belirterek kuyrukta yan yana sıra beklemelerinin çelişki oluşturduğunu söylediler.
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Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Ankara'da banka önlerinde korona virüs kuyruğu
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