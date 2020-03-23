Banka önlerinde metrelerce kuyruk oluştu

Korona virüs tedbirleri kapsamında bankaların çalışma saatlerini 12.00-17.00'a çekmesinin ardından Afyonkarahisar'da bankalar önünde metrelerce kuyruk oluştu.Afyonkarahisar'da bankaların saat 12.00'da açılmasıyla metrelerce kuyruk oluştu. Kent merkezi Bankalar caddesinde yüzlerce vatandaş işlem yaptırmak için saatler öncesinden banka önlerinde sıra beklemeye başladı. Banka kuyrukları uzadıkça vatandaşlarda tepki göstermeye başladı. Vatandaşlar bankaların çok az personelle çalıştığını belirterek "Bize virüs bulaşmasın diye banklara almıyorlar. Mesafe bir metre olacak diyorlar bakın birbirimize yapışık vaziyette kuyrukta bekliyoruz gördüğünüz gibi. Bence böyle daha çok bulaşır virüs" diye konuştu.Öte yandan banka personelleri de sürekli ATM'lerde dezenfektan ve temizlik çalışması yaptığı gözlendi.(İHA)

Kaynak: İHA