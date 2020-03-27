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Banka önlerinde sosyal mesafeye uymadılar

Banka önlerinde sosyal mesafeye uymadılar Kırıkkale'de, korona virüs salgını (Kovid-19) nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 'evde kal' çağrılarına uymayan bazı vatandaşlar, sosyal mesafeye uymaksızın banka önlerinde kuyruk oluşturdu.

27.03.2020 18:16 | Son Güncelleme: 27.03.2020 18:18
Banka önlerinde sosyal mesafeye uymadılar
KIRIKKALE - Kırıkkale 'de, korona virüs salgını (Kovid-19) nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 'evde kal' çağrılarına uymayan bazı vatandaşlar, sosyal mesafeye uymaksızın banka önlerinde kuyruk oluşturdu.
Kırıkkale'deki bankalar içeride insan kalabalığı olmasın diye müşterilerini mesai saatleri içerisinde de teker teker içeri almaya başladı. Virüsten korunmak amacıyla içeride kalabalık oluşması engellenirken bu sefer de bankanın dışında insan kalabalıklarının olduğu görüldü. Sıra bekleyen insanlar arasında 65 yaş üzeri insanların da olduğu gözlenirken hiçbir önlem almayan kişilerin olduğu da görüldü. Bazı vatandaşlar ise banka sırasında kendince sosyal mesafeye uymaya çalıştı. Banka önlerinde sosyal mesafeye uymadılar

Kaynak: İHA

Etiketler: Kırıkkale, Banka, Genel

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Banka önlerinde sosyal mesafeye uymadılar

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