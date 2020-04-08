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Banka önlerindeki sosyal mesafe ihlaline polis müdahalesi

Tokat'ta banka önlerinde yoğunluk nedeniyle yaşanan sosyal mesafe ihlaline karşı polis ekipleri çözüm üretti.

08.04.2020 16:06 | Son Güncelleme: 08.04.2020 16:06
Banka önlerindeki sosyal mesafe ihlaline polis müdahalesi
Tokat 'ta banka önlerinde yoğunluk nedeniyle yaşanan sosyal mesafe ihlaline karşı polis ekipleri çözüm üretti.

Tokat'ta, korona virüs salgını nedeniyle kendi önlemlerini alan bankalar içeriye girişleri sınırlandırdı. Banka girişinde bekleyen vatandaşların sosyal mesafe kuralına dikkat etmemesi ise polis ekiplerini harekete geçirdi. Tokat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından "Sosyal mesafe alanı" yazılı bin adet etiket bastırıldı. Tokat Belediyesi Zabıta ekipleri ise banka önlerinde ellerinde metre ile ölçüm yaprak kaldırımlara etiketleri yapıştırdı. Bankaların önünde sıraya giren vatandaşlar ise etiketler üzerinde bekleyerek sosyal mesafeyi korudu. Tokat İl Emniyet Müdür Yardımcısı Musa Bozkurt, ülke olarak korona virüs salgınına karşı mücadele verildiğine dikkat çekerek, "Bu mücadele tedbir alınmadan olmuyor. Bilim adamlarımızın da dediği sosyal mesafe izolasyon alanı önemli konular. Vatandaşlarımız banka önlerinde yoğunluk oluşturuyor. Dolayısı ile sosyal mesafe ayarlanamıyor. Bizlerde bu anlamda yaptırdığımız etikleri yere yapıştırarak vatandaşların sosyal mesafe alanlarını belirliyoruz. Vatandaşlarımızın bu kuralara uymalarını talep ediyorum" dedi. Vatandaşlar ise banka önlerinde yaşanan sosyal mesafe ihlaline karşı alınan tedbirleri insan sağlığını korumak adına önemli olduğunu kaydetti. - TOKAT

Kaynak: İHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Tokat, Polis, Banka, Güncel
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