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Banka önünde kuyruk oluştu, zabıta ekipleri 'mesafe' ayarladı

VAN'ın Erciş ilçesinde, banka şubesi önünde oluşan kuyrukta 'sosyal mesafe' kuralına uyulmayınca zabıta ekipleri müdahale etti.

30.03.2020 14:07 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:08
Banka önünde kuyruk oluştu, zabıta ekipleri 'mesafe' ayarladı

VAN'ın Erciş ilçesinde, banka şubesi önünde oluşan kuyrukta 'sosyal mesafe' kuralına uyulmayınca zabıta ekipleri müdahale etti.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün yayılmasını önlemek için alınan tedbirler ve yapılan çalışmalar devam ederken, sosyal mesafe kuralına da uyulması yönünde özenli çalışmalar yapılıyor. Erciş ilçesinde bir banka şubesi önünde sosyal mesafe kurallarına uyulmayınca zabıta ekipleri müdahalede bulundu. Banka önünde bekleyen vatandaşlar zabıta müdahalesiyle sosyal mesafe aralığında durmaları sağlanırken, Erciş Belediyesi Zabıta Müdürü Tarık Fatih, vatandaşların sağlıkları için uyarılarda bulunmayı sürdüreceklerini söyledi. Fatih, "Sosyal mesafe kuralını ihlal eden, yasalara uymayan vatandaşlarımızı önce uyarıyoruz gerekirse sağlık için müdahalede ediyoruz. Bu zor günlerde bütün vatandaşlarımızın yasalara uymasını bekliyoruz" dedi.Zabıta Müdürü Tarık Fatih, ilçedeki bank ve oturma kabinlerini kaldırıldığını da belirterek, "Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Nuri Mehmetbeyoğlu'nun talimatlarıyla ilçe merkezinde bulunan oturma kabinleri ve bankları da zabıta ekipleri tarafından vinçlerle yerlerinden söküyoruz" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Zabıta, Erciş, Banka, Güncel
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