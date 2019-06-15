15.06.2019 11:58
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Banka para nakil aracı devrildi: 2 yaralı

Banka para nakil aracı devrildi: 2 yaralı

Kırşehir'de banka para nakil aracının devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kırşehir'de banka para nakil aracının devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Kent merkezinden Kaman'a giden Serkan E. yönetimindeki özel bir bankaya ait zırhlı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Çağırkan köy yolu kavşağında devrildi.
Yol kenarındaki ağaçlara çarparak durabilen aracın sürücüsü ile yanında bulunan Mehmet K. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza sonrası olay yerinde geniş güvenlik tedbiri alan ekipler, araçta bulunan para çantasını muhafaza altına alarak, banka görevlilerine teslim etti.
Kaynak: AA
Serkan, Kaman, Kırşehir, Güncel

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