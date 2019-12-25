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Banka soyan hırsız, paraları havaya saçarak 'Mutlu Noeller' diye bağırdı

ABD'nin Colorado eyaletinde yaşlı bir adam banka soyduktan sonra paraları havaya saçarak, "Mutlu Noeller!

25.12.2019 11:20 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:25 Banka soyan hırsız, paraları havaya saçarak 'Mutlu Noeller' diye bağırdı
ABD'nin eyaletinde yaşlı bir adam banka soyduktan sonra paraları havaya saçarak, "Mutlu Noeller!" diye bağırdı.

ABD'nin Colorado eyaletinde yaşlı bir adam Noel'den önce banka soyup çaldığı paraları havaya fırlattı. Yoldan geçen görgü tanıklarına göre, banka soyan adam "Mutlu Noeller" diyerek çaldığı paraları havaya saçtı.

Görgü tanıklarından Dion Pascale, "Bankayı soydu, dışarı çıktı, çantadan para atmaya başladı ve sonra mutlu Noeller dedi" ifadelerini kullandı.

Tanıklar, şüphelinin paraları saçtıktan sonra bir kafede tutuklanmayı beklediğini söyledi.

Polis, şüphelinin 65 yaşındaki David Wayne Oliver olduğu açıklayarak, "Yaşlı, beyaz bir erkek Pazartesi günü Colorado Springs Akademi Bankasını soydu" açıklamasını yaptı. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Colorado, Noel, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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