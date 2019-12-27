Haberler » 3. Sayfa » Banka soyguncusundan polise ilginç sözler Açıklaması - Haberler

Banka soyguncusundan polise ilginç sözler Açıklaması

Avcılar'da bir banka şubesine girerek silahlı soygun yapan kişi, Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kapama noktalarından kaçamayınca 155'i arayarak "Kaçamıyorum, teslim oluyorum" dedi.

27.12.2019 15:06 | Son Güncelleme: 27.12.2019 15:16 Banka soyguncusundan polise ilginç sözler Açıklaması
'da bir banka şubesine girerek silahlı soygun yapan kişi, Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kapama noktalarından kaçamayınca 155'i arayarak "Kaçamıyorum, teslim oluyorum" dedi. şüpheliyi olaya yakın bölgede yakalayıp, teslim aldı.

Olay, Merkez Mahallesi'nde şubesi bulunan özel bir bankada gerçekleşti. Şubeye gelen şüpheli şahıs elindeki silahla birlikte güvenlik görevlisini korkutup bir miktar parayı aldıktan sonra yaya olarak kaçtı. Bankadan panik alarmı alan Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri olay yerine kısa sürede ulaştı.

"Kaçamıyorum, teslim oluyorum"

Kısa sürede şüphelinin eşkalini belirleyen polis ilçe giriş ve çıkışlarını abluka altına aldı. Polisin yaptığı çalışmalar sonrasında banka soyguncusu kaçamayacağını anladı. 155 polis ihbar hattını araya soyguncu, "Kaçamıyorum teslim oluyorum" dedi.

Kısa sürede soyguncunun bulunduğu Cihangir Mahallesi'ne ulaşan polis şüpheliyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen soyguncunun sorgusuna başlandı. - İSTANBUL

Emniyet Müdürlüğü, Avcılar, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

15:42   Maria Zakharova'dan dans şov - Haberler
15:39   Kurtalan Kızılay Şubesinden gıda ve giyim yardımı - Haberler
15:38   Nevşehir'de aranan 22 şahıs yakalandı - Haberler
15:36   Fethiye'de trafik kazası; 1 yaralı - Haberler
15:27   Karaman'da dolandırıcılıktan 1 kişi tutuklandı - Haberler
15:26   Komşusuyla gürültü kavgasına giren kadın bıçaklandı - Haberler
14:59   Kuyumcuyu soyup altınları gömen 4 kişi yakalandı - Haberler
13:39   Erdoğan'ın mültecilerle ilgili sözleri Merkel'i tedirgin etti! Ocak'ta Türkiye'ye geliyor - Haberler
13:31   Kurgulanmış kazalarla sigorta şirketlerini 20 milyon TL dolandırdılar - Haberler
13:23   Pul biberle gizlenen eroini narkotik köpeği buldu - Haberler
27.12.2019 15:45:03