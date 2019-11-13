Banka soyguncusunu vatandaşlar yakaladı

Bayrampaşa'da bir banka şubesinden silah zoruyla para alıp kaçmaya çalışan soyguncuyu vatandaşlar darbederek yakaladı.

Davutpaşa'da bankaya giren şüpheli, güvenlik görevlisinin silahını alarak savunma yapmasını engelledi.

Ardından vezneye yönelen ve banka görevlilerinden bir miktar parayı silah zoruyla alan şüpheli, dışarı çıkıp yanındaki kurusıkı tabancayla havaya ateş ederek kaçmaya başladı.

Bu sırada durumu fark eden vatandaşlar, şüpheliyi yakalayıp darbederek kaçmasına engel oldu.

Vatandaşların polise teslim ettiği şüpheli 24 yaşındaki H.K., hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek gözaltına alındı.

Polis, şüphelinin kurusıkı tabancasına el koyarken, düşürdüğü para dolu poşeti ise banka görevlilerine teslim etti.

Kaynak: AA