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Banka soyguncusunu vatandaşlar yakaladı (2)

Bayrampaşa'da bir banka şubesine giren soyguncu, parayı alıp kaçmaya çalışırken vatandaşlar tarafından yakalandı.

13.11.2019 19:13 | Son Güncelleme: 13.11.2019 19:15
'da bir banka şubesine giren soyguncu, parayı alıp kaçmaya çalışırken vatandaşlar tarafından yakalandı.
'da bankaya giren zanlı, güvenlik görevlisinin silahını alarak etkisiz hale getirdi.
Ardından vezneye yönelen ve banka görevlilerinden bir miktar parayı silah zoruyla alan şüpheli, dışarı çıktıktan sonra yanındaki kurusıkı tabancayla havaya ateş ederek kaçmaya çalıştı.
Bu sırada durumu fark eden vatandaşlar, şüpheli şahsı yakalayıp darp etti.
Vatandaşların polise teslim ettiği zanlı, daha sonra sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.
Polis, kurusıkı tabancaya tabancaya el koyarak olay yerinde incelemelerde bulundu.
Banka soyguncusunu vatandaşlar yakaladı (2)

Bayrampaşa, Davutpaşa, Güncel

Kaynak: AA


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